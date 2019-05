Ospedale, verifiche sui premi a dirigenti, quadri e impiegati

CREMA (17 maggio 2019) - Sarà il collegio sindacale dell’Asst (l’ex azienda ospedaliera) che si riunirà oggi, a valutare se il progetto incentivante attraverso il quale in tre anni è stata distribuita una somma che oscilla attorno al mezzo milione di euro, è in possesso di tutti i crismi. Nel caso non venga giudicato legittimo potrebbe — ma al momento è un’ipotesi — concretizzarsi un esposto alla Corte dei conti. Con il recupero dell’ammontare. Soldi, è bene chiarirlo subito, finiti nelle buste paga di dirigenti amministrativi, impiegati, quadri. Tutto regolare e di conseguenza tutto tassato ovviamente.

Quel che viene messo sotto esame è l’ossatura del progetto incentivante, dopo che è stata fatta una verifica straordinaria di cassa, Operazione che - ci viene detto - viene normalmente eseguita al cambio di direzione. Come è avvenuto ad inizio anno: l’ex direttore generale Luigi Ablondi in pensione, e al suo posto il nuovo responsabile dell’Asst Germano Pellegata.

La decisione di affidare al collegio sindacale la verifica del progetto incentivante è tra l’altro stata comunicata anche ai sindacati.

