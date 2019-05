Compleanno da record per Maria, 105 anni

CREMA (18 maggio 2019) - Festa grande, nei giorni scorsi, per Maria Canidio, che ha raggiunto il traguardo da record dei 105 anni. Zia di Emilio Canidio, primario di Pediatria dell’ospedale Maggiore di Crema, vive ancora da sola – seppur assistita da una badante – nell’abitazione in centro. Qui le ha fatto visita il sindaco Stefania Bonaldi, per portarle gli auguri di tutti i cremaschi.

