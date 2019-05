Marcia, in 500 sfidano le nuvole

CREMA (18 maggio 2019) - Quinta edizione per la marcia non competitiva promossa dall’istituto comprensivo Crema Uno. Una festa riuscita, nonostante la minaccia di pioggia e la giornata fredda abbiano scoraggiato molti dal prendere parte alla camminata in città. Oltre 2 mila i tagliandi venduti nei giorni scorsi dal comitato organizzatore, formato dai genitori e guidato da Elisa Moretti. Al via, poco dopo le 15 da piazza Duomo, si sono presentati circa 500 tra bambini e genitori. Ogni classe ha allestito un piccolo cartello, radunando dunque bambini, mamme e papà. Il Crema Uno comprende asili e primarie di Santa Maria, San Bernardino, Castelnuovo e Borgo San Pietro, oltre alla scuola media Vailati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO