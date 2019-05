Le Villette: "Viviamo nel rischio"

CREMA (19 maggio 2019) - Un un elenco di problemi, che il comitato dei residenti del quartiere delle Villette, compreso tra via Gaeta e la zona industriale ex Olivetti di Santa Maria, da tempo portano all’attenzione del Comune senza ottenere soluzioni. Un lungo elenco di «guai», legati innanzitutto alla sicurezza della viabilità. A farsi interpreti delle rimostranze dei cittadini, il consigliere comunale di minoranza del Movimento Cinque Stelle Manuel Draghetti (che ha depositato un’interrogazione in merito) e gli attivisti Massimo Cacopardo e Luca Cattaneo. La replica dell'assessore Fabio Bergamaschi: «Già un progetto al vaglio».

