Libera artigiani: "Basta burocrati"

CREMA (19 maggio 2019) - Le premiazioni di 32 attività del territorio, che da oltre 50 anni portano avanti la tradizione e l’eccellenza artigiana cremasca, ma anche l’appello alla politica, a pochi giorni dal voto per le elezioni europee di domenica 26: meno burocrazia, tasse eque e regole certe nel medio periodo, con conseguenti opportunità per i giovani di crescere. Questo, ciò che è emerso ieri mattina nel corso dell’assemblea ordinaria dei soci della Libera artigiani (gli iscritti a fine 2018 erano 1.200), che si è tenuta nella sala congressi dell’associazione in via Di Vittorio. Al tavolo, al fianco del presidente Marco Bressanelli, i vice Angelo Valota e Cristian Tacca, il segretario Renato Marangoni e il revisore dei conti Alessandra Valdameri.

