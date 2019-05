Pergolettese - Pianese ore 15

CREMA (19 maggio 2019) - Dopo una settimana di festa, la Pergolettese - fresca di promozione in serie C - torna in campo alle 15 per affrontare la sua prima gara della poule scudetto. L'inedito avversario è la Pianese, compagine di Piancastagnato (provincia di Siena); i toscani hanno perso per 1-0 la prima sfida del triangolare contro il Cesena, formazione che mercoledì ospiterà i gialloblu di mister Matteo Contini.