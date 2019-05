Smog, nuove centraline al palo

CREMA (20 maggio 2019) - Come da contratto stipulato ormai due anni fa con il Comune (l’accordo relativo al rifacimento dell’intera illuminazione pubblica cittadina), la società Gei ha installato da settimane le due centraline fisse per il rilevamento degli inquinanti. La prima è al centro della rotonda del cimitero Maggiore, la seconda si trova all’interno della colonia seriana del viale di Santa Maria. Questi impianti, però, non sono ancora in funzione. C’è infatti prima da valutare con attenzione quanto costerà la gestione dei rilevamenti delle polveri sottili. L’ente di piazza Duomo ha richiesto dei preventivi a laboratori specializzati che dovranno analizzare i filtri, per stabilire i valori degli inquinanti.

