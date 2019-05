Guasto agli impianti tra Soresina e Castelleone, treni in ritardo

CREMA (20 maggio 2019) - Mattinata di disagi sulla linea ferroviaria Cremona-Crema-Treviglio-Milano. A causa di un guasto agli impianti che regolano la circolazione dei convogli, verificatosi intorno alle 7 e segnalato da Trenord tramite il proprio servizio di informazioni, si registrano ritardi. I problemi interessano sia i regionali in servizio tra Cremona e Treviglio, sia i diretti per Milano (senza cambio nella cittadina bergamasca) su cui viaggiano centinaia di pendolari cremaschi. Il personale di Rete ferroviaria italiana, la società che ha in gestione impianti, binari e passaggi a livello, è al lavoro per riparare il guasto, che si è verificato tra le stazioni di Soresina e Castelleone.