Porta Serio, parco pubblico: schiuma bianca nella roggia

CREMA (21 maggio 2019) - Una schiuma bianca dello spessore di diversi centimetri, formatasi in prossimità del salto d’acqua della roggia che attraversa i giardini di Porta Serio, uno dei principali parchi cittadini. La segnalazione, da parte di alcuni cittadini, è arrivata sul tavolo dell’assessore all’Ambiente Matteo Gramignoli nel tardo pomeriggio di domenica. «Verosimilmente lo sversamento che ha provocato questa schiuma è avvenuto a monte del parco — ha poi spiegato lo stesso esponente della giunta Bonaldi —: non escludo sia successo fuori città. Abbiamo effettuato un immediato sopralluogo, seguendo il corso del canale, ma tra la pioggia battente e il sopraggiungere del buio non abbiamo trovato tracce di un possibile scarico abusivo».

