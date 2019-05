Piazza Garibaldi, scavi per le condotte del gas

CREMA (22 maggio 2019) - Le tubature sono già state trasferite nello slargo, pronte per essere installate, così come le transenne che delimiteranno l’area destinata agli scavi. Ma il maltempo dei giorni scorsi ha convinto Linea distribuzione a rinviare l’avvio del cantiere, prodromico al nuovo volto di piazza Garibaldi. Già stamattina, o al più tardi domani, gli operai dovrebbero comunque mettersi al lavoro per la sostituzione della condotte del gas. L’avvio era originariamente previsto per lunedì 20 maggio.

