Piazza di Rauso, la rinascita

CREMA (22 maggio 2019) - Fine dello spaccio e del degrado in piazza di Rauso e nella zona delle vie Edallo e Galli. L’azione congiunta di polizia locale, associazioni di volontariato e Comune ha permesso di contrastare ad un preoccupante fenomeno, che vedeva l’area dei garage sotterranei trasformarsi in una sorta di terra di nessuno, specialmente d’inverno e con il buio. Fondamentale il costante presidio garantito dall’apertura di uno spazio al piano terra di una delle palazzine di case popolari (110 appartamenti tutti di proprietà Aler, per oltre 300 residenti). Si chiama Piazza in & out, con una sala che funge da luogo di ricreazione, ma anche da sede di corsi e conferenze. Nei medesimi locali anche uno spazio riservato ai ragazzi. Da pochi giorni ha aperto la propria sede l’associazione La Tartaruga onlus, mentre da qualche settimana si sono trasferiti i camperisti di Crema. L’Acli tiene il proprio sportello di mediazione abitativa (il giovedì dalle 14 alle 16), i volontari dell’Auser propongono iniziative e anche la parrocchia dà il suo contributo. C’è spazio anche per un ambulatorio gratuito di consulenza medica.

