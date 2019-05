Pneumologia, l'ospedale di Crema centro regionale per le malattie più rare

CREMA (23 maggio 2019) - La pneumologia dell’ospedale Maggiore, come reparto di eccellenza a livello lombardo per due malattie rare: la sarcoidosi e le patologie interstiziali polmonari primitive. La struttura, ospitata al sesto piano del monoblocco e diretta dal primario Alessandro Scartabellati, è stata infatti inserita nella rete regionale, dopo aver superato la valutazione da parte degli esperti del centro di ricerche cliniche per le malattie rare dell’istituto Mario Negri. I pazienti possono dunque rivolgersi al nosocomio cittadino, i cui specialisti sono in grado di trattare queste patologie e prevedere dunque una corretta terapia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO