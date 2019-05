Sponde del Serio, stop ai vandali

CREMA (23 maggio 2019) - Troppi i danni registrati nelle aree attrezzate lungo il tratto cittadino del fiume Serio e in particolare in quella di via Miglioli, ma anche alla palestra all’aperto a ridosso di via IV Novembre. Carabinieri della Compagnia cittadina e colleghi della Forestale non sono più disposti a tollerare barbecue abusivi, con rischio di incendi. E neppure la devastazione di tavoli, panchine e focolari allestiti dall’ente parco per grigliate regolari e in sicurezza. Ieri pomeriggio, i militari del maggiore Giancarlo Carraro e i forestali del comando di Trescore, coordinato dal vicebrigadiere Sara Santoponte, hanno effettuato un primo controllo congiunto sulle sponde. La funzione dell’operazione di ieri era chiaramente preventiva e sono state comunque identificate alcune persone nella zona. «Servizi simili - assicura il vicebrigadiere Santoponte - verranno ripetuti nel corso dell’estate e non solo». Insomma, i vandali sono avvertiti.

