Pecore nel furgone, denunciato

CREMA (23 maggio 2019) - Gli agenti della polizia stradale del distaccamento di Crema le hanno trovate nel vano di carico di furgone idoneo per le merci, ma non certo per gli animali: otto pecore e una capra, vive e con le zampe legate, così da non potersi alzare e muovere e restare costrette a terra. A coprirle un telo bianco. E’ successo ieri sera, sulla provinciale Serenissima, all’altezza del rondò che porta alla frazione di Vergonanza e a Izano. Al volante un 58enne ghanese che vive nel Bresciano, tutti gli animali abbattuti per ragioni sanitarie.L'uomo è stato denunciato per trasporto abusivo di animali e multato con 9 mila euro. Gli è stato anche ritirato il permesso di soggiorno.

