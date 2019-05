Adeguamento dello stadio Voltini, attesi gli ispettori della Lega Pro

CREMA (24 maggio 2019) - Dopo la festa e gli onori, è il tempo degli oneri. La promozione in serie C della Pergolettese comporterà una serie di adeguamenti allo stadio Voltini, per renderlo idoneo alle nuove esigenze della categoria superiore. A breve è attesa una visita da parte degli ispettori della Lega Pro, nella quale dalla prossima stagione giocherà la squadra gialloblù. Il sopralluogo servirà a stilare l’elenco delle modifiche necessarie, che comunque sono già in gran parte note per essere dettagliate nei Criteri infrastrutturali del sistema licenze nazionali 2019-20. I due principali interventi necessari saranno la creazione di un secondo settore (oltre la tribuna centrale che ne è già fornita) attrezzato con poltroncine e il miglioramento della potenza dell’impianto di illuminazione.

