Fridays for Future: «Vogliamo vivere»

CREMA (24 maggio 2019) - Una cinquantina in corteo (guardati a vista da una ventina tra poliziotti e carabinieri) almeno il triplo – secondo una stima da parte del commissariato – in piazza Duomo. Studenti protagonisti ieri mattina in centro. I ragazzi delle superiori, ma anche delle scuole dell’obbligo, hanno dato vita a una chiassosa e colorata manifestazione ispirata al «Fridays for future», il movimento lanciato nei mesi scorsi dalla loro coetanea svedese Greta Thunberg, per sensibilizzare i potenti della terra sull’importanza della difesa dell’ambiente e di contrastare il cambiamento climatico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO