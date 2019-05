Lavori al Voltini, «Ci sono i soldi e i tempi per farli»

CREMA (25 maggio 2019) - «Ci sono sia i soldi sia i tempi per sistemare lo stadio Voltini e per consentire alla Pergolettese di disputare il prossimo campionato di serie C». Ad assicurarlo è il sindaco Stefania Bonaldi, che fa il punto della situazione. Oltre 300 mila euro pronti per illuminazione e poltroncine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO