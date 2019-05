Mercatone Uno: è chiusura, a casa i 35 dipendenti

MADIGNANO (25 maggio 2019) - Da domani cancelli chiusi al Mercatone Uno di Oriolo. Perderanno il lavoro i 35 dipendenti: la triste fine di una vertenza che si trascinava da oltre un anno e interessava non solo il personale cremasco, ma altre migliaia di lavoratori in tutta Italia. Lo stop all’attività è la conseguenza della sentenza del tribunale di Milano che ha dichiarato il fallimento della Shernon holding, la società che nel 2018 aveva acquistato i 55 punti vendita dello storico marchio di arredamento e oggettistica per la casa, sparsi su tutto il territorio nazionale.

