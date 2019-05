Catenina strappata dal collo, terrore per un’anziana

PANDINO (26 maggio 2019) - Attimi di terrore e angoscia per un’anziana signora che vive in centro. Venerdì pomeriggio, la donna è stata rapinata da un ragazzo di colore che le ha messo le mani al collo e strappato la catenina d’oro: poi, l’ha spinta contro il cancello – la signora è rimasta ferita a una mano, oltre a riportare alcune escoriazioni al collo – ed è fuggito a piedi. A poche decine di metri c’era ad attenderlo l’auto con a bordo tre complici. Dopo un comprensibile smarrimento ha chiesto aiuto e dato l’allarme. Sul posto, pochi minuti dopo, è sopraggiunta una pattuglia dei carabinieri. Immediate le ricerche dell’auto, purtroppo senza esito. Da verificare se potranno tornare utili le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza che si trovano in paese e dai varchi elettronici, installati nei mesi scorsi sulle principali strade di accesso a Pandino.

