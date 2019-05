Gatto domestico avvelenato, rabbia

SPINO D’ADDA (25 maggio 2019) - Due giorni di agonia e sofferenze e poi la morte. Così il proprietario, lo psichiatra Giancarlo Stoccoro, ha raccontato sui social network la fine del povero Titan, un bel gatto maschio che, sino a metà settimana, godeva di ottima salute. «Dalle mie parti – si è sfogato il medico in un post sulla pagina Facebook La Voce di Spino, molto frequentata dai residenti del paese – in zona via Ponchielli e via Boccaccio c’è ancora qualcuno che odia i gatti e li avvelena».

