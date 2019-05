Colonia, il sindaco: "Non solo Kufersin, la qualità rimane"

CREMA (27 maggio 2019) - Un intervento a difesa del presente e del futuro della colonia seriana e per commentare l’addio della storica direttrice Erica Kufersin, che ha lasciato non senza aver criticato alcune scelte della cooperativa Aurora domus, che gestisce il servizio, e alcune novità introdotte dal Comune. Ieri il sindaco Stefania Bonaldi ha detto la sua sul centro estivo per bambini dalla materna alle medie, anche per tranquillizzare i genitori, preoccupati dal cambio della guardia. Gli stessi che oggi alle 18 saranno in sala di Santa Maria di porta Ripalta per la riunione di presentazione dell’edizione 2019. «Certamente l’impronta data da Kufersin – sottolinea Bonaldi – direttrice per diversi anni e persona competente e motivata, è stata decisiva, sarebbe ingeneroso e scorretto negarlo, e le siamo grati. Ma immaginare che un servizio abbia successo e riscuota la fiducia e l'apprezzamento di centinaia di famiglie esclusivamente per la conduzione di una persona sola, è altrettanto ingeneroso e scorretto, per le decine e decine di operatori che ci mettono testa, cuore, anima».

