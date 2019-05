Miss Mondo, Lara Tranchini è la più votata sul web: va in finale

PANDINO (27 maggio 2019) - La più votata delle candidate lombarde alla finale nazionale di Miss Mondo: Lara Tranchini adesso ci crede più che mai. L’altra sera, nella tappa conclusiva della selezione regionale, che si è tenuta a Rivanazzano Terme (Pavia) ha conquistato una delle dieci fasce in palio, appunto quella di Miss Web, che le vale l’accesso alla tappa nazionale da cui uscirà la rappresentante dell’Italia alla finale di Miss Mondo. Sulle pagine social del concorso, in 450 hanno messo mi piace alla foto della 16enne pandinese, studentessa della terza del liceo linguistico Racchetti Da Vinci a Crema. Ad immortalarla in passerella Virginia Ferrara, fotografa ufficiale del concorso.

