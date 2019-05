"Lavori fatti male", strade allagate a Gradella

PANDINO (28 maggio 2019) - «Questi sarebbero i lavori conclusi nella frazione di Gradella? Peccato che non sia stata prevista una presa d'acqua e gli scoli laterali inesistenti perché chiusi nel tempo. Risultato, quando piove, come in questi ultimi giorni, le strade asfaltate si riempiono d’aqua, come per via Maggiore e via Orti». Giovanni Tisacchi, fondatore del gruppo social Pandinesi per Pandino, spara a zero contro la conclusione delle opere stradali nel borgo tra i più belli d’Italia (da anni la frazione fa parte del club).

