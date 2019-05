Sosta a pagamento anche nei festivi. Richiesta dei negozianti del centro

CREMA (28 maggio 2019) - Il parcheggio di piazza Aldo Moro regolamentato con sosta oraria limitata, e magari a pagamento, anche nei giorni festivi. E’ la proposta che un gruppo di commercianti è intenzionato a presentare a breve all’amministrazione comunale. L’iniziativa viene da alcuni negozianti del centro storico, che hanno chiesto ad Asvicom, associazione di categoria alla quale sono iscritti, di effettuare un sondaggio sul tema. «Siamo stati interpellati da alcuni nostri associati - spiega il presidente Berlino Tazza – e abbiamo messo a disposizione la nostra struttura per elaborare e somministrare un questionario e per analizzarne successivamente i dati. La raccolta sta per essere ultimata e tra pochi giorni saremo in grado di comunicare l’esito a chi ci ha commissionato il sondaggio».

