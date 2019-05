Consegnata la Costituzione ai neo 18enni

CREMA (30 maggio 2019) - «Il 2 giugno 1946, oggi festa della Repubblica, fu il fidanzamento ufficiale con la democrazia, celebrato attraverso il referendum. Per la prima volta gli uomini e le donne scelsero la Repubblica, indicando anche i Costituenti. Le divisioni tra gli italiani erano profonde, come oggi, la differenza è che allora seppero andare oltre, senza stabilire graduatorie nei diritti o subordinandoli a razza e religione». Così in aula degli Ostaggi il sindaco Stefania Bonaldi ha introdotto la cerimonia di consegna di una copia della Costituzione ai nei 18enni di Crema. Circa 200 i ragazzi invitati, di tutte le scuole superiori, che hanno gremito la sala consiliare, affiancati dagli insegnanti. Ad ognuno anche una copia del fumetto «Bimbo», dedicato al partigiano castelleonese Ernesto Monfredini, fucilato dai fascisti al Voltini. Un volume stampato dal centro Galmozzi. La cerimonia è stata organizzata dal comitato cittadino che promuove i principi della Costituzione, guidato da Graziella Della Giovanna e dalla consulta comunale dei giovani. «Benvenuti nell’età adulta – ha concluso Bonaldi – siate migliori di noi».

