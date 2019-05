Famiglie senza futuro, presidio davanti al Mercatone Uno

MADIGNANO (30 maggio 2019) - Da un giorno con l’altro si sono ritrovati senza lavoro, avvisati in piena notte via Whatsapp, e con lo stipendio ridotto di un quarto (la disoccupazione corrisponde al 75% dell’ultima busta paga). Stamattina i lavoratori del Mercatone Uno di Oriolo hanno organizzato un presidio di protesta davanti ai cancelli del punto vendita, chiusi ormai da lunedì, dopo il fallimento della Shernon Holding, decretato dal tribunale di Milano mercoledì scorso. Il gruppo aveva acquistato un anno fa 55 punti vendita sparsi in tutta Italia dello storico marchio di arredamento e oggettistica per la casa. Poca voglia di parlare, tra i dipendenti. Ognuno tiene dentro di sé rabbia e indignazione. Al loro fianco i sindaclisti, il neo sindaco Elena Festari (eletta domenica) e altri politici cremaschi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO