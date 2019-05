Primo consiglio all’aperto e festa della Repubblica

PANDINO (31 maggio 2019) - Una corsa contro il tempo per organizzare le celebrazioni ufficiali della festa della Repubblica del 2 giugno – «Non c’è nulla di pronto», ha spiegato ieri il neo sindaco Piergiacomo Bonaventi – e la decisione di tenere sotto le stelle il primo consiglio comunale del mandato . Appuntamento lunedì 10 giugno alle 21 nella corte interna del castello visconteo, con giunta (ancora in fase di definizione) e nuovi eletti che saliranno sul palco già montato, in previsione delle manifestazioni musicali e teatrali in programma nelle prossime settimane. Il centrodestra pandinese ha deciso di organizzare delle celebrazioni istituzionali per la festa della Repubblica. «Negli ultimi anni non ne sono state fatte e anche stavolta nel prendere possesso dell’incarico di sindaco ho verificato che non c’è nulla di preparato», ha evidenziato Bonaventi. Resta poco tempo per essere pronti domenica mattina. L’idea è quella di una semplice cerimonia in piazza Vittorio Emanuele III.

