Sosta a pagamento, è subito gelo

CREMA (1 giugno 2019) - L’assessore comunale alla Viabilità, Fabio Bergamaschi, si limita ad un diplomatico: «Non è ancora pervenuta alcuna proposta ufficiale; quando arriverà, la valuteremo con grande apertura. Anche se, indubbiamente, è un tema che va approfondito con cautela». Ma a taccuino chiuso, dal palazzo municipale, trapela più gelo che freddezza sull’idea, maturata tra alcuni commercianti del centro e che verte sull’estensione della sosta a pagamento alla piazza Aldo Moro, pure la domenica e nei festivi; o in alternativa a regolarla con l’introduzione dell’obbligo del disco orario. E lo stesso sondaggio on line, avviato dall’associazione di categoria Asvicom, allo stato attuale fa registrare una netta prevalenza dei «no», attestati ieri attorno al 75%. Nel frattempo, non sono ancora disponibili i dati relativi ai questionari, distribuiti tra gli esercenti dalla stessa organizzazione presieduta da Berlino Tazza.

