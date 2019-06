Crolla il tetto della cascinetta, chiusa via XI Febbraio

CAPERGNANICA (1 giugno 2019) - Crolla il tetto di una cascina disabitata nel centro al paese e la via XI Febbraio rimane chiusa, mentre via Tesino subisce una restrizione per creare una zona di sicurezza per chi vi transita. L’episodio è avvenuto ieri l’altro e ha riguardato un vecchio edificio, da anni in disuso. Il cedimento improvviso ha riversato sulla strada alcuni coppi, ma non ha fortunatamente causato danni alle persone. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno chiesto al Comune di posizionare transenne in via Tesino, per isolare l’edificio pericolante. La conseguenza è che la strada principale — attraversa il paese — la provinciale che collega Ripalta Cremasca a Chieve, è stata ristretta per una cinquantina di metri in prossimità del municipio e del centro. Oltre a ciò, è stato chiuso un tratto di via XI Febbraio, lungo il perimetro del fabbricato oggetto del crollo della copertura.

