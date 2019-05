Passeggiata a Santa Maria per gli ospiti della Rsa Lucchi

CREMA (31 maggio 2019) - Un pomeriggio diverso dal solito per una quarantina di anziani ospiti della residenza sanitaria assistenziale Lucchi di via Zurla. Grazie all’iniziativa promossa dal servizio di animazione della Fondazione Benefattori Cremaschi, diretto da Cecilia Brambini, i nonni, accompagnati da parenti, fisioterapiste e dal resto dello staff, hanno raggiunto la basilica di Santa Maria. Una passeggiata in carrozzina per il centro, prima di inoltrarsi lungo il viale alberato. Hanno poi preso parte alla messa, al termine della quale si sono radunati nel cortile interno della Casa del pellegrino.

