Pregiudicati rintracciati in paese: 'foglio di via'

PANDINO (1 giugno 2019) - Sospettati di essere autori di un furto a Orzinuovi, sono stati intercettati dai carabinieri a Pandino. Due sudamericani di 45 anni sono stati, pregiudicati, sono stati controllati e perquisiti. Gli uomini dell'Arma non hanno trovato alcuna traccia che potesse ricondurre al furto e nemmeno la refurtiva, ma, alla luce dei numerosi precedenti e non essendo in grado di giustificare la loro presenza a Pandino, sono stati proposti alla questura per il foglio di via. La macchina su cui viaggiavano, inoltre, è risultata essere intestata a un cittadino straniero di origine marocchina, prestanome, intestatario di oltre cento autovetture ed è stata sottoposta a fermo amministrativo, con conseguente confisca.