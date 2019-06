Spacciatore di cocaina, arrestato

CREMA (1 giugno 2019) - Il modo con cui riforniva i suoi clienti di cocaina oltre ad essere collaudato era ritenuto a prova di conseguenze. Non è stato così. Tanto che lo spacciatore, un 25enne di nazionalità albanese, nullafacente, residente in città, è finito dritto in carcere a Cremona. L’accusa nei suoi confronti è di spaccio. Con lui, nei guai, sono finiti anche il fratello e la convivente, tutti e due denunciati. L’operazione portata a termine dagli investigatori della sezione anticrimine del commissariato cittadino, potrebbe non essere finita qui.

Operazione scattata giovedì sera, quando lo spacciatore ha rifornito un suo abituale cliente, che svolge un lavoro serale in città. La modalità era questa: il cliente lasciava l’auto aperta e in un posto concordato nascondeva sufficiente denaro a pagare la dose. Il rifornitore arrivava, prelevava la somma in contanti e lasciava la cocaina. Nessun scambio diretto, che poteva dare nell’occhio o insospettire qualcuno.

