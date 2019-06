Via Cadorna, strage di cartelli stradali

CREMA (2 giugno 2019) - Il problema si è acuito con la realizzazione della nuova rotatoria al posto dell’incrocio tra via Cadorna e via Cremona. Se prima i mezzi pesanti, in barba al divieto per i mezzi di peso superiore alle 3,5 tonnellate, passavano senza causare danni, per poi imboccare il ponte sul Serio e raggiungere l’area industriale di Santa Maria, adesso causano anche seri danni alla segnaletica e alle barriere posizionate a protezione dei marciapiede e dei percorsi ciclabili. Negli ultimi due giorni, come segnalato anche dal consigliere di minoranza Antonio Agazzi e da alcuni residenti, si sono già verificati diversi episodi. Quando i tir in arrivo da via Cremona devono imboccare la rotonda, faticano a passare. Costretti ad effettuare diverse manovre, finiscono per provocare danni.

