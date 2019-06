Housing sociale, un quartiere casa dei bambini

CREMA (1 giugno 2019) - La nuova vita dell’Housing dei Sabbioni, grazie ai bambini e ai ragazzi. C’era una volta una piazza un poco grigia e con un passato un po’ burrascoso, la cui rinascita passò per un assolato pomeriggio di giungo, ieri al Civic Center Crema Due di via Battaglia di Lepanto, che ha segnato l’avvio del cantiere per la risistemazione dell’ampia piazza del quartiere e la nascita, di spazi interamente dedicati ai bambini, con un palco permanente intitolato alla memoria di Franco Agostino, da un’idea della Consulta giovani di Crema.

