Pneumatici in fiamme, nuovo allarme in paese

PANDINO (3 giugno 2019) - Era già accaduto a febbraio, e prima ancora in altre occasioni. Dietro la cascina diroccata che si trova lungo la provinciale Bergamina, proprio di fronte all’azienda chimica Evonik, continuano a bruciare pneumatici e altri scarti che producono un fumo nero e acre. L’ultimo episodio l’altra sera. Intorno alle 23 i residenti della zona nord del paese, in particolare chi abita in via Vignola (strada che si trova in linea d’aria a 400 metri dal rudere) hanno percepito chiaramente il forte odore di gomma bruciata. Immediate le segnalazioni ai vigili del fuoco e ai carabinieri. In lontananza sono state viste anche alcune luci artificiali, come se qualcuno si stesse muovendo con l’ausilio di una torcia elettrica.

