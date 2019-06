Nona ciclolonga con 250 iscritti

PANDINO (2 giugno 2019) - E' stata ancora una volta un successo la nona edizione della Ciclolonga Gigi bici, biciclettata promossa dall'associazione Pandino eventi. Partita stamane dalla zona a traffico limitato di via Umberto I, ha attraversato l'Alto Cremasco, prima del rientro in paese per le premiazioni. Gli iscritti alla manifestazione sono stati 250.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO