Ombriano, il quartiere in festa per un giorno

CREMA (3 giugno 2019) - La prima vera domenica d’estate. Non poteva esserci momento migliore per portare a Ombriano centinaia di persone dal resto della città e coinvolgere molti residenti, grazie al comitato commercianti che ha organizzato la quinta edizione di Ombrianville. Un quartiere vestito a festa, tra striscioni, palloncini colorati, stand e iniziative di ogni tipo. La giornata ha preso in mattinata. Bancarelle e street food hanno trovato posto tra viale Europa e le piazze Benvenuti e D’Andrea, chiuse al traffico e alla sosta per l’occasione. Oltre alla possibilità di pranzare, le famiglie hanno usufruito delle aree giochi per i più piccoli: le macchine a pedali, lo spettacolo teatrale in via Pandino, i gonfiabili nell’area dedicata alla materna e molto altro. Tra gli appuntamenti musicali, l’attesissima esibizione di Alessandro Bosio, il rapper cremasco che da un anno raccoglie continui successi grazie alle sue cover in dialetto locale di pezzi famosi. Il tutto fino a sera.

