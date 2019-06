L'ombra dei riti satanici

SPINO D'ADDA (4 giugno 2019) - «Ero sceso lungo l’Adda per una sessione di corsa, era tardo pomeriggio e il sole stava calando: quando sono arrivato sul ghiaione del fiume mi sono accorto di essere finito in mezzo a quello che ritengo possa essere un luogo in cui si svolgono riti satanici. Ho scattato foto e girato un video con il telefono, ma confesso anche di aver avuto paura e di essermene andato dopo pochi minuti. La zona è isolata, ero da solo e avrebbe potuto esserci qualcuno ad osservarmi». Comincia così il racconto da brividi di un 32enne che vive in paese. Domenica nel tardo pomeriggio è finito in un’area delimitata da cerchi tracciati sulla ghiaia, non lontano dalla località Fornace. Al centro di essa ha trovato una bambola con la testa spezzata e sostituita con uno specchio, forse di materiale plastico. A fianco, quello che sembrava a tutti gli effetti un piccolo altare. Poco distante due grossi tronchi posizionati in modo da formare una croce. Infine, una specie di parete costruita con dei rami. La segnalazione è stata inoltrata anche alla polizia locale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO