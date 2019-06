Premi ai vertici, sindacati all'attacco

CREMA (4 giugno 2019) - Una durissima presa di posizione del sindacato Uil funzione pubblica contro la recente delibera della direzione generale che assegna premi per 120 mila euro complessivi agli ex dirigenti dell’ospedale (in carica sino a fine 2018): Luigi Ablondi (direttore generale), Guido Avaldi (amministrativo), Gloria Mencatelli (socio sanitario) e Ermanna Derelli (sanitario). La cifra in questione è relativa al loro operato nel 2017. Una comunicazione in merito è stata diffusa dall’organizzazione di categoria tra il personale.

