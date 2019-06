Gay in preghiera, è rivolta

CREMA (4 giugno 2019) - «Vi esorto, cari vescovi e presbiteri a non farvi ingannare da questi gruppi furbi di persone. L’omosessualità è e rimane peccato e la scelta è una sola: castità». Così si conclude una lettera intitolata «Omossessualità, chiesa e bugie», indirizzata al vescovo Daniele Gianotti e firmata da Marco Mantovani, del gruppo cremasco di Noi per la famiglia, associazione cattolica nazionale di genitori che rivendicano la libertà educativa per i propri figli e si schierano a difesa della famiglia naturale. Una presa di posizione di ferma condanna dell’iniziativa che si terrà venerdì alle 21 nella chiesa dell’ospedale Maggiore: una veglia di preghiera «Per un mondo senza discriminazioni», presieduta dal presule cremasco e organizzata dal gruppo diocesano Alle querce di Mamre, che promuove l’accompagnamento pastorale delle persone omosessuali e che sottolinea di essere per «il dialogo sereno e pacato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO