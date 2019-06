Mercatone Uno, ipotesi bancarotta

MILANO (3 giugno 2019) - Il procuratore aggiunto di Milano Riccardo Targetti e il pm Roberto Fontana hanno aperto un fascicolo di indagine con l’ipotesi di bancarotta fraudolenta, al momento senza indagati, sul fallimento, dichiarato nei giorni scorsi dal Tribunale fallimentare di Milano, di Shernon Holding, la società che gestiva 55 punti vendita di Mercatone Uno. Un fallimento di cui gli oltre 1.800 lavoratori (compresi i 35 di Madignano) sono venuti a conoscenza nella notte tra il 24 e 25 maggio scorso e solo via Facebook e Whatsapp e così la mattina seguente hanno iniziato a protestare con picchetti e presidi di fronte ai negozi chiusi in tutta Italia. Il fascicolo è stato aperto dopo il deposito in Procura (gli stessi pm, tra l’altro, avevano chiesto ai giudici che venisse dichiarato il fallimento della holding) della relazione del curatore fallimentare, l’avvocato Marco Angelo Russo. Gli accertamenti, da quanto è stato riferito, sono alle primissime battute.

