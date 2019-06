I genitori: "Non chiamateli eroi"

CREMA (5 giugno 2019) - «Non chiamateli eroi. Sono ragazzi che hanno visto la morte in facci a a 12 anni. Sono stati coraggiosi, bravi, organizzati e decisi in una situazione che avrebbe gelato il sangue a chiunque. Ma la loro forza è stato lo spirito di squadra, sentirsi un unico gruppo, collaborare. E farsi guidare dalla forza dei loro insegnanti e della bidella, in cui hanno fiducia e che hanno avuto un ruolo fondamentale». Per la prima volta da quel terribile 20 marzo, in cui i loro 51 figli sono stati sequestrati dall’autista del bus (cosparso di benzina) che li avrebbe dovuti riportare a scuola dopo la palestra, parlano i genitori. O meglio, F. P. e C. C, parte di quel gruppo di famiglie che hanno vissuto l’orrore. Solo le iniziali, per non intralciare ancora indagini e percorso giudiziario della vicenda.

