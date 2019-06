Vandali in azione nella notte lungo la via Roma

PIANENGO (4 giugno 2019) - Posata da pochi giorni e già preda dei vandali. E’ la sorte toccata, qualche notte fa, a una delle due colonnine arancioni che, dalle prossime settimane, ospiteranno gli autovelox per il controllo della velocità lungo la via Roma, a Pianengo. A fare le spese del gesto di inciviltà, la colonnina posta all’ingresso del paese, al confine col territorio della città. Il dispositivo è stato imbrattato con vernice nera, declinata in scritte offensive e macchie indistinte di vernice. Non sono stati però riscontrati ulteriori danni alla torretta.

