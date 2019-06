Rissa nel parcheggio di un distributore di carburanti: 5 denunciati

MADIGNANO (4 giugno 2019) - Insieme ad un conoscente, si è presentato nella tarda serata di ieri nel parcheggio di un distributore di carburanti per chiarire, con alcuni connazionali residenti nella provincia di Brescia, alcune questioni familiari che avevano coinvolto anche la moglie. La discussione però è degenerata e tra i cinque, due da una parte e tre dall'altra, è scattata la rissa con calci e pugni. Chiamati da un automobilista di passaggio, sono intervenuti sul posto i carabinieri che però non trovavano più nessuno. Un'altra richiesta di intervento giungeva poco dopo da parte di un operaio di una ditta che segnalava la presenza di una persona ferita. Le pattuglie si portavano sul posto e rintracciavano un indiano 35enne con una frattura ad un braccio ed una ferita sanguinante al capo, trasportato con l'ambulanza all’ospedale Maggiore di Crema dove veniva ricoverato con una prognosi di 30 giorni. I militari al comando del maresciallo Selvaggi, unitamente agli investigatori del Nucleo Operativo, hanno intrapreso serrate indagini durante la notte, riuscendo ad identificare le altre quattro persone coinvolte. I protagonisti della vicenda, tutti cittadini indiani, sono stati denunciati per rissa in concorso.

