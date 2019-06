Crema 2020, riprendono i lavori

CREMA (5 giugno 2019) - Risolto il contratto con le Geo cantieri, sono ripresi i lavori del progetto Crema 2020: vale a dire il rifacimento del piazzale dell’ex scalo merci, destinato a rappresentare il futuro terminal dei bus di linea, aprendo di fatto la strada alla realizzazione del sottopasso di Santa Maria. Ossia, l’opera (comunque oggetto di un appalto successivo) già finanziata e concepita per bypassare la barriera ferroviaria, mandando in pensione il passaggio a livello di Santa Maria e togliendo dall’isolamento ad intermittenza l’area nord-est della città, il cui sviluppo è stato da sempre frenato dall’abbassarsi delle sbarre in prossimità dei binari e dalle conseguenti lunghe code di automobili.

