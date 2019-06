Studenti sfuggiti al rogo ospiti d’onore a Milano alla festa dei carabinieri

MILANO (5 giugno 2019) - Cappellini blu in testa e tricolore da sventolare, nel grande abbraccio della festa per il 205 esimo dalla fondazione dell’Arma dei carabinieri, celebrato a Milano stamattina. Un’altra occasione in cui i 51 studenti delle classi 2A e 2B delle scuole medie Vailati sono stati accolti con affetto dai militari di San Donato che, quel terribile 20 marzo, li hanno salvati dall’autobus dato alle fiamme dall’autista-sequestratore. Nel cortile della caserma Medici di via Lamarmora, i ragazzi sono stati accolti ancora una volta dal ministro dell’Istruzione Marco Bussetti.

