Miss Mondo, il sogno continua: Lara tra le prime 50 in Italia

PANDINO (6 giugno 2019) - L’entusiasmante avventura di Lara Tranchini alle finali nazionali di miss Mondo può continuare. La giuria l’ha selezionata tra le magnifiche 50 ragazze, che si contenderanno l’elezione a rappresentante italiana del concorso di bellezza planetario (finali in autunno, ancora da definire dove, ma probabilmente in un Paese del Sud Est Asiatico). La fase conclusiva è in corso a Gallipoli, dove la 16enne studentessa del linguistico Racchetti di Crema è arrivata a fine maggio: la pandinese rimarrà in Puglia sino a domenica 15, giorno della finalissima. «Siamo partite in 150 - racconta - adesso siamo un terzo. Il giorno della selezione ero nell’ultimo gruppo di venti ragazze chiamate sul palco. Da dietro le quinte seguivo le altre, in un crescendo di emozioni e tensioni. Ad un certo punto mi sembrava ne avessero già promosse 50 e l’ansia si è sciolta in pianto. Ognuna di noi aveva una busta: una volta uscite davanti alla giuria dovevamo aprirla. Se dentro c’era un numero significava che eri passata: io avevo il 18. Una gioia grandissima».

