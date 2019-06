Spaccata ai Fans, via vestiti per quattromila euro

CREMA (6 giugno 2019) - Furto nella notte allo storico negozio di abbigliamento I Fans di via Mazzini. Per entrare i ladri hanno prima scavalcato la cancellata che separa la galleria interna dalla strada, poi hanno sfondato una vetrina. Bottino 3.655 euro di cui 1.000 in contanti e il resto in capi di abbigliamento, tra cui giubbotti di pelle firmati. Ad accorgersi della spaccata il titolare Giuseppe Marcolongo, arrivato, come d'abitudine, poco dopo le 6 di stamane al negozio. Indaga la polizia.