Bolzone, ciclista investito: 14enne gravemente ferito

RIPALTA CREMASCA (6 giugno 2019) - E' rimasto seriamente ferito, ma non si trova in pericolo di vita, il ciclista di 14 anni travolto da un'auto alle 14.30 a Bolzone. Il ragazzo ha sbattuto violentemente contro il parabrezza della vettura, una Fiat Punto, e poi è finito a terra. Per trasportarlo all'ospedale è intervenuto anche l'elisoccorso. Il ciclista, comunque, è sempre rimasto cosciente. Rilievi della polizia.