Una giungla nella rotonda, intesa Comune-Provincia

PANDINO (7 giugno 2019) - Un problema che si trascina da tempo, da quando, ormai sei anni fa, venne costruita la rotatoria all’incrocio pericoloso tra viale Europa e la provinciale Bergamina: con la bella stagione l’erba cresce rigogliosa, ma l’ente cremonese — dai tempi della riforma Renzi-Del Rio che ha ridotto le risorse alle province — fatica non poco nel garantire sfalci puntuali. L’ultimo esempio in queste settimane. Da maggio ancora nessun operaio ha tagliato la vegetazione spontanea che ha ormai raggiunto il metro e mezzo di altezza, complicando non poco la percorrenza dell’anello. «Così non si può più andare avanti — esordisce il neo sindaco leghista Piergiacomo Bonaventi — nell’incontro con il presidente provinciale Davide Viola, a cui ho partecipato nei giorni scorsi, ho fatto presente la situazione. Ci rendiamo tutti conti della difficoltà della Provincia, stanti le ormai quasi nulle risorse economiche e di personale. Siamo dunque pronti a fare la nostra parte». A giorni, lo sfalcio verrà effettuato ha garantito Viola al sindaco. «Per il futuro, invece, studieremo un protocollo d’intesa con l’ente».

